"Казань Арена" планирует принять матч Россия - Румыния

"Казань Арена" планирует принять товарищеский матч сборных России и Румынии. Об этом сообщил министр по делам молодежи и спорта Татарстана Владимир Леонов. По его словам, окончательного решения пока нет. Ранее сообщалось, что на эту роль претендует также Сочи. Леонов также добавил, что "Рубин" планирует вернуться на стадион 15 октября в матче 10-го тура чемпионата страны с "Крыльями Советов".

- Планируем принять матч сборной России с румынами в ноябре. Окончательное решение не принято, все в переговорах, - цитирует ТАСС Леонова.