20:32 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Катар вышел вперед в матче с Россией

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Защитник сборной Катара Карим Будиаф вывел свою команду вперед в товарищеском матче против России – 2:1. Он замкнул подачу с углового и отправил мяч в ворота Станислава Крицюка.

Трансляция матча Катар – Россия

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Материалы сюжета: Россия против Катара и Румынии

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Курт Лямке

Вы как хотите, а я завтра нового ГТ назначаю - ну не оправдывает Черчесов наших надежд! Нам обещали то да сё... Не ошиблись ли мы с Кокориным?

20:53 10 ноября

serzheo

Не конифей - так гастр, Джанаева не выпускают принципиально? Как и Денисова? Не ошиблись ли мы с тренером?

20:49 10 ноября

Курт Лямке

Как так? Старперы конские виноваты! Доколе? Ах, ёпть, их же нет на поле...

20:46 10 ноября

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