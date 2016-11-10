Катар вышел вперед в матче с Россией

Защитник сборной Катара Карим Будиаф вывел свою команду вперед в товарищеском матче против России – 2:1. Он замкнул подачу с углового и отправил мяч в ворота Станислава Крицюка.
Защитник сборной Катара Карим Будиаф вывел свою команду вперед в товарищеском матче против России – 2:1. Он замкнул подачу с углового и отправил мяч в ворота Станислава Крицюка.
Курт Лямке
Вы как хотите, а я завтра нового ГТ назначаю - ну не оправдывает Черчесов наших надежд! Нам обещали то да сё... Не ошиблись ли мы с Кокориным?
20:53 10 ноября
serzheo
Не конифей - так гастр, Джанаева не выпускают принципиально? Как и Денисова? Не ошиблись ли мы с тренером?
20:49 10 ноября
Курт Лямке
Как так? Старперы конские виноваты! Доколе? Ах, ёпть, их же нет на поле...
20:46 10 ноября