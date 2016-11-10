16:25 | ФУТБОЛ — Сборная России

Катар - Россия:
Акинфеев дороже двух Катаров

Катар - Россия: чей состав дороже. Фото AFP Катар: стоимость состава. Фото "СЭ" Россия: стоимость состава. Фото "СЭ"
Катар - Россия: чей состав дороже. Фото AFP
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В преддверии товарищеского матча между сборными Катара и России "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов двух команд из стран-хозяек чемпионатов мира-2022 и 2018.

Катар: стоимость состава. Фото "СЭ"
Катар: стоимость состава. Фото "СЭ"

"Первые одиннадцать" катарцев оцениваются порталом transfermarkt.de в 5 975 000 евро, тогда как россиян – 54 000 000.

Россия: стоимость состава. Фото "СЭ"
Россия: стоимость состава. Фото "СЭ"

Самый дорогой исполнитель из "старта" арабской команды – 28-летний полузащитник "Аль-Райяна" Родригу Табата, его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро. У россиян – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 14 миллионов, более чем в два раза больше всего ориентировочного состава соперника.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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atl4nt

199 Да бросьте, у нас, конечно, не лучшим образом дела обстоят, но если Катар не обыгрывать каким бы то ни было составом, то лавочку прикрывать нужно будет

17:29

199

А толку? Один ..й в лучшем случае ничья.

16:44

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