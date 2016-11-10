В преддверии товарищеского матча между сборными Катара и России "СЭ" сравнил стоимость ориентировочных стартовых составов двух команд из стран-хозяек чемпионатов мира-2022 и 2018.
Катар: стоимость состава. Фото "СЭ"
"Первые одиннадцать" катарцев оцениваются порталом transfermarkt.de в 5 975 000 евро, тогда как россиян – 54 000 000.
Россия: стоимость состава. Фото "СЭ"
Самый дорогой исполнитель из "старта" арабской команды – 28-летний полузащитник "Аль-Райяна" Родригу Табата, его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро. У россиян – вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев – 14 миллионов, более чем в два раза больше всего ориентировочного состава соперника.
atl4nt
199 Да бросьте, у нас, конечно, не лучшим образом дела обстоят, но если Катар не обыгрывать каким бы то ни было составом, то лавочку прикрывать нужно будет
17:29
199
А толку? Один ..й в лучшем случае ничья.
16:44