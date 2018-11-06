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Каррера улетит из России 8 ноября. И ждет фанатов в аэропорту

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покидает Россию 8 ноября. Итальянский специалист вылетает в Милан в 14.35 из терминала Е аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила журналист Лада Алексеева.

В аэропорт он приедет к 12.00. Все, кто хочет проводить тренера, может приехать. Каррера отметил, что будет очень рад всех видеть.

Напомним, итальянский специалист был уволен 22 октября после поражения от "Арсенала" (2:3), которое стало для красно-белых третьим подряд в играх премьер-лиги. И.о. главного тренера был назначен Рауль Рианчо.

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