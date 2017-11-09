Карпин будет работать экспертом на матче Россия - Аргентина

Бывший главный тренер "Спартака" и "Мальорки" Валерий Карпин выступит в роли эксперта во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины, сообщает пресс-служба Первого канала. Комментаторами встречи будут Константин Выборнов и Кирилл Дементьев.

Отмечается, что впервые возможность комментировать игру получил обычный болельщик – на сайте телеканала в паре с Виктором Гусевым на матче отработает победитель конкурса "Я комментатор" Юрий Дамбаев из Улан-Удэ.

Первый канал предоставит возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментариев. Также зрители смогут на протяжении трансляции отдельно следить за нападающим аргентинцев Лионелем Месси или за одним из нападающий сборной России.

Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит следить за происходящим на скамейках запасных, а вторая будет установлена среди болельщиков на стадионе.

Напомним, матч Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.