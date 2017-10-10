Карлуш Кейруш: "Я наслаждался игрой"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш позитивно оценил итоги матча с Россией – 1:1. Он добавил, что в сборной Сердар Азмун получает дополнительную мотивацию.

-Для нас это хорошая игра и хороший урок. Сыграть с Россией – отличная возможность получить международный опыт и стать лучше; Движение, передачи – над всем этим надо работать. Я наслаждался игрой. Надеюсь, то же самое делали и зрители. Мне, как и российскому тренеру, предстоит принять немало решений перед чемпионатом мира. В первом тайме футболисты были немного скованы, но после перерыва они расслабились, и игра стала намного привлекательнее.

-Есть ли секрет результативности у Сердара Азмуна? В сборной он забивает, в клубе – нет.

-Азмун – молодой талантливый игрок. Сборная для него это вызов, здесь он получает дополнительную мотивацию. Я много работал с молодыми футболистами. Чувствую, что и Азмун наберется опыта, станет стабильнее. Он ведь в последнее время часто переходил – то из Казани, то обратно. Это определенное испытание. Думаю, Сердар прибавит.