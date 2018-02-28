Карлуш Кейруш: "Сборная России может на равных играть с любой командой планеты"

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш считает, что национальная команда России за последний год стала играть значительно лучше. Подопечные португальского специалиста в октябре 2017 года встречались в товарищеском матче с хозяевами чемпионата мира-2018 - игра, прошедшая в Казани, завершилась вничью - 1:1.

- Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы, - цитирует ТАСС Кейруша. - Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России на групповом турнире сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.