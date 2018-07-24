Капелло, Роналдо, Маттеус. Кто включил Черчесова в список лучших

ФИФА огласила состав экспертов, определивших номинантов на звание лучшего игрока и лучшего тренера года. В число кандидатов на второй титул вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В список экспертов, в том числе, входит бывший главный тренер российской национальной команды Фабио Капелло. Полностью состав жюри выглядит следующим образом: Сами Аль-Джабер (Саудовская Аравия), Эммануэль Амунике (Нигерия), Ча Бум Кун (Корея), Фабио Капелло (Италия), Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), Кака (Бразилия), Фрэнк Лэмпард (Англия), Лотар Маттеус (Германия), Алессандро Неста (Италия), Карлос Альберто Паррейра (Бразилия), Роналдо (Бразилия), Энди Роксбур (Шотландия), Уинтон Руфер (Новая Зеландия).

Лучший футболист и лучший тренер года будет определен голосованием капитанов и главных тренеров всех сборных ФИФА, а также болельщиков и представителей СМИ. Голосование болельщиков на сайте ФИФА открыто до 10 августа.

Список кандидатов на звание тренера года:

Массимилиано Аллегри ("Ювентус")

Станислав Черчесов (сборная России)

Златко Далич (сборная Хорватии)

Дидье Дешам (сборная Франции)

Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити")

Юрген Клопп ("Ливерпуль")

Роберто Мартинес (сборная Бельгии)

Диего Симеоне ("Атлетико")

Гарет Саутгейт (сборная Англии)

Эрнесто Вальверде ("Барселона")

Зинедин Зидан ("Реал")

Список кандидатов на звание игрока года:

Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", сборная Португалии)

Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии)

Антуан Гризманн ("Атлетико", сборная Франции)

Эден Азар ("Челси", сборная Бельгии)

Харри Кейн ("Тоттенхэм", сборная Англии)

Кильян Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции)

Лионель Месси ("Барселона", сборная Аргентины)

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)

Рафаэль Варан ("Реал", сборная Франции)