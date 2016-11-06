Канунников не приедет в сборную из-за травмы

Как стало известно "СЭ", нападающий "Рубина" Максмим Канунников не поможет сборной России в контрольных матчах с Катаром и Румынией. Футболист вчера получил травму в игре 13-го тура чемпионата России с "Уфой" (3:2). Пока неизвестно, кто заменит футболиста в составе национальной команды.

Таким образом, в заявке команды на предстоящие игры из форвардов остаются Александр Кокорин ("Зенит") и Дмитрий Полоз ("Ростов").

Тем не менее, по информации "СЭ", главный тренер сборной Станислав Черчесов может пригласить в команду Артема Дзюбу ("Зенит") и Федора Смолова ("Краснодар"), которые не попали в изначальный список футболистов из-за определенных проблем со здоровьем. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Черчесов пригласил в сборную Кокорина и Глушакова, Дзюба вызов не получил