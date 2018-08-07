Канделаки предложила снять фильм про Дзюбу

Известная телеведущая и генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки предложила снять фильм про нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу.

- Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием, - написала Канделаки для журнала Forbes. - Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого "Зенит" "удалил" из команды и отправил в аренду в тульский "Арсенал".

Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем ЧМ-2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в "Зенит". Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу.

Дзюба принял участие в 5 матчах на чемпионате мира-2018, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).