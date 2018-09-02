Какое стихотворение Черчесов подарил Игорю Денисову

- Только Денисова Станислав не смог простить. Игорь в своем неуемном желании самоутвердиться зашел слишком далеко. Обнаглев, он начал при всех "втыкать" Черчесову в раздевалке сразу после игры: почему вы не поставили Юсупова, который был лучшим? "Месседж" с усами – это, в конце концов, детское баловство, хоть и дурацкое. А здесь – прямое оскорбление для тренера.
Вскоре после того, как Черчесов принял "Динамо", Игорю Денисову исполнялось 30 лет. И Стас мне позвонил: "Гарик – лидер команды, давай сделаем ему на юбилей сюрприз. Помоги написать стихотворение, а я ему его прочитаю и подниму настроение!". У него до сих пор оно в мобильном телефоне хранится. Так что никакого изначального предубеждения у тренера Черчесова против игрока Денисова и близко не было. И никакой Игорь не правдоруб, а просто невоспитанный и неблагодарный человек! А стихотворение, которое Черчесов Денисову действительно прочитал, звучит так:
Покуда вертится наш шарик
И зеленеет месяц май,
Играй в футбол, Денисов Гарик,
И за "Динамо" забивай!
Для футболиста возраст – 30,
Поверь, не пенсия совсем,
А со спины, как говорится,
Тебе и вовсе 27!
Сражайся честно и упрямо,
В игре будь ярким и крутым,
Чтоб новый наш сезон с "Динамо"
У нас с тобой стал золотым!
А ведь кто-то утверждал, что никакого стихотворения не было вовсе, и все это – выдумки. Потому что оно не вяжется с образом "бездушного и черствого физрука" Черчесова, и трудно поверить, что такой тренер мог посвятить стихотворение футболисту на день рождения.
Теперь же упертый Гарик не захотел пойти навстречу и принести извинения. И когда люди причитали: "Почему в сборной нет Денисова?", они не понимали важнейшей вещи: только тренер отвечает за микроклимат в команде. Далич же отправил домой Калинича, отказавшегося в первом матче выходить на замену! Так же, как Романцев в 96-м отправил с Евро Кирьякова по той же причине. Когда футболист в открытую идет на конфликт с тренером – а Денисов именно так и поступал, – то от него можно ожидать разрушительного демарша в любую секунду.