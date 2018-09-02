Какое стихотворение Черчесов подарил Игорю Денисову

Игоря Рабинера "Сборная-2018: чемпионы наших сердец", которая появится в книжных магазинах в ближайшие дни. Это – монолог давнего друга Черчесова, известного поэта Александра Вулых. Сразу после чемпионата мира он рассказал Рабинеру много историй и фактов о Черчесове, которые не были известны широкой публике. Один из них - о конфликте тренера с полузащитником 2 сентября Станиславу Черчесову исполняется 55 лет. Поздравляя главного тренера сборной России , мы публикуем отрывок из 20-й, юбилейной книги обозревателя "СЭ""Сборная-2018: чемпионы наших сердец", которая появится в книжных магазинах в ближайшие дни. Это – монолог давнего друга Черчесова, известного поэта. Сразу после чемпионата мира он рассказал Рабинеру много историй и фактов о Черчесове, которые не были известны широкой публике. Один из них - о конфликте тренера с полузащитником Игорем Денисовым

- Только Денисова Станислав не смог простить. Игорь в своем неуемном желании самоутвердиться зашел слишком далеко. Обнаглев, он начал при всех "втыкать" Черчесову в раздевалке сразу после игры: почему вы не поставили Юсупова, который был лучшим? "Месседж" с усами – это, в конце концов, детское баловство, хоть и дурацкое. А здесь – прямое оскорбление для тренера.

Вскоре после того, как Черчесов принял "Динамо", Игорю Денисову исполнялось 30 лет. И Стас мне позвонил: "Гарик – лидер команды, давай сделаем ему на юбилей сюрприз. Помоги написать стихотворение, а я ему его прочитаю и подниму настроение!". У него до сих пор оно в мобильном телефоне хранится. Так что никакого изначального предубеждения у тренера Черчесова против игрока Денисова и близко не было. И никакой Игорь не правдоруб, а просто невоспитанный и неблагодарный человек! А стихотворение, которое Черчесов Денисову действительно прочитал, звучит так:

Покуда вертится наш шарик

И зеленеет месяц май,

Играй в футбол, Денисов Гарик,

И за "Динамо" забивай!

Для футболиста возраст – 30,

Поверь, не пенсия совсем,

А со спины, как говорится,

Тебе и вовсе 27!

Сражайся честно и упрямо,

В игре будь ярким и крутым,

Чтоб новый наш сезон с "Динамо"

У нас с тобой стал золотым!

А ведь кто-то утверждал, что никакого стихотворения не было вовсе, и все это – выдумки. Потому что оно не вяжется с образом "бездушного и черствого физрука" Черчесова, и трудно поверить, что такой тренер мог посвятить стихотворение футболисту на день рождения.

Теперь же упертый Гарик не захотел пойти навстречу и принести извинения. И когда люди причитали: "Почему в сборной нет Денисова?", они не понимали важнейшей вещи: только тренер отвечает за микроклимат в команде. Далич же отправил домой Калинича, отказавшегося в первом матче выходить на замену! Так же, как Романцев в 96-м отправил с Евро Кирьякова по той же причине. Когда футболист в открытую идет на конфликт с тренером – а Денисов именно так и поступал, – то от него можно ожидать разрушительного демарша в любую секунду.

Полная версия монолога Александра Вулых