Как забивали Азмун и Полоз. Разбор голов в матче Россия - Иран

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. На 74-й минуте Дмитрий Полоз смог сравнять счет, в подкате вколотив мяч после прострела Александра Самедова. "СЭ" разбирает эти эпизод.

В голевой атаке иранцев поучаствовали все защитники сборной России. Для начала Карими, набрав ход по левому флангу, легко обыграл Кутепова. Затем ушёл от Джикия, который постеснялся фолить и пустил форварда в штрафную. Ему наперерез бросился Кудряшов, но не успел: Карими отдал поперечную передачу набегавшему Азмуну, которого, в свою очередь, упустил Рауш.

В этой ситуации Кудряшов мог сместиться раньше на подмогу Джикии, чтобы организовать коллективный отбор, а Рауш должен был опередить Азмуна и оказаться ближе к своим воротам, но он, видимо, зазевался.

Гол Дмитрия ПОЛОЗА

Гол Дмитрия ПОЛОЗА

Прекрасная комбинация удалась сборной России в голевой атаке. Кузяев, оставшись без опеки и получив мяч с левого края, второй раз за полминуты перевёл его направо Самедову (первый эпизод закончился попаданием спартаковца в штангу), на этот раз по воздуху.

Александр находился на грани офсайда, но игра не остановилась, он догнал мяч почти у линии поля и в одно касание прострелил вдоль ворот. Неожиданное развитие атаки ошеломило иранских центральных защитников и они упустили себе за спину Кокорина и Полоза, любой из которых мог замыкать передачу. Неудачно сыграл и вратарь застывший на линии.