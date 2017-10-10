Как забивали Азмун и Полоз. Разбор голов в матче Россия - Иран

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. На 74-й минуте Дмитрий Полоз смог сравнять счет, в подкате вколотив мяч после прострела Александра Самедова. "СЭ" разбирает эти эпизод.
В голевой атаке иранцев поучаствовали все защитники сборной России. Для начала Карими, набрав ход по левому флангу, легко обыграл Кутепова. Затем ушёл от Джикия, который постеснялся фолить и пустил форварда в штрафную. Ему наперерез бросился Кудряшов, но не успел: Карими отдал поперечную передачу набегавшему Азмуну, которого, в свою очередь, упустил Рауш.
В этой ситуации Кудряшов мог сместиться раньше на подмогу Джикии, чтобы организовать коллективный отбор, а Рауш должен был опередить Азмуна и оказаться ближе к своим воротам, но он, видимо, зазевался.
Гол Дмитрия ПОЛОЗА
GIF-Г⚽⚽Л! ИРАН– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 0:1 57' Сердар Азмун (@fcrk 😏) pic.twitter.com/JTDafCF4rC
Гол Дмитрия ПОЛОЗА
Прекрасная комбинация удалась сборной России в голевой атаке. Кузяев, оставшись без опеки и получив мяч с левого края, второй раз за полминуты перевёл его направо Самедову (первый эпизод закончился попаданием спартаковца в штангу), на этот раз по воздуху.
Александр находился на грани офсайда, но игра не остановилась, он догнал мяч почти у линии поля и в одно касание прострелил вдоль ворот. Неожиданное развитие атаки ошеломило иранских центральных защитников и они упустили себе за спину Кокорина и Полоза, любой из которых мог замыкать передачу. Неудачно сыграл и вратарь застывший на линии.
GIF-Г⚽️⚽️⚽️Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 1:1 74' Дмитрий Полоз (@zenit_spb) pic.twitter.com/u3XmnYTYLt
футбол>2018
Черчес, убери этих импотентов- Коку со Смолом!!!
21:26
либеральный буддист
В первом "голе" иранец подыграл себе рукой, когда обрабатывал мяч, а 14 номер сделал ему элегантный пас пяткой, когда он нетехнично упустил мяч, а Джикия сопроводил до штрафной имитируя отбор, где последовала передача через ноги защитника, а там уже Лунев красиво упал. А вот роль Руша в этой комбинации непонятна, видимо, он сопровождал голеодора.
21:11
Петрович50
Ну не ЩМОГЛИ они, не ШМОГЛИ...
20:40