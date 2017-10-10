Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:29 | Футбол — Сборная России

Как забивали Азмун и Полоз. Разбор голов в матче Россия - Иран

3

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. На 74-й минуте Дмитрий Полоз смог сравнять счет, в подкате вколотив мяч после прострела Александра Самедова. "СЭ" разбирает эти эпизод.

В голевой атаке иранцев поучаствовали все защитники сборной России. Для начала Карими, набрав ход по левому флангу, легко обыграл Кутепова. Затем ушёл от Джикия, который постеснялся фолить и пустил форварда в штрафную. Ему наперерез бросился Кудряшов, но не успел: Карими отдал поперечную передачу набегавшему Азмуну, которого, в свою очередь, упустил Рауш.

В этой ситуации Кудряшов мог сместиться раньше на подмогу Джикии, чтобы организовать коллективный отбор, а Рауш должен был опередить Азмуна и оказаться ближе к своим воротам, но он, видимо, зазевался.

Гол Дмитрия ПОЛОЗА

Гол Дмитрия ПОЛОЗА

 Прекрасная комбинация удалась сборной России в голевой атаке. Кузяев, оставшись без опеки и получив мяч с левого края, второй раз за полминуты перевёл его направо Самедову (первый эпизод закончился попаданием спартаковца в штангу), на этот раз по воздуху.

Александр находился на грани офсайда, но игра не остановилась, он догнал мяч почти у линии поля и в одно касание прострелил вдоль ворот. Неожиданное развитие атаки ошеломило иранских центральных защитников и они упустили себе за спину Кокорина и Полоза, любой из которых мог замыкать передачу. Неудачно сыграл и вратарь застывший на линии. 

Россия - Иран

 

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

футбол>2018

Черчес, убери этих импотентов- Коку со Смолом!!!

21:26

либеральный буддист

В первом "голе" иранец подыграл себе рукой, когда обрабатывал мяч, а 14 номер сделал ему элегантный пас пяткой, когда он нетехнично упустил мяч, а Джикия сопроводил до штрафной имитируя отбор, где последовала передача через ноги защитника, а там уже Лунев красиво упал. А вот роль Руша в этой комбинации непонятна, видимо, он сопровождал голеодора.

21:11

Петрович50

Ну не ЩМОГЛИ они, не ШМОГЛИ...

20:40