Как Заа унизил оборону сборной России

Четыре кадра, которые красноречивее всего говорят о содержании матча Россия - Кот-д'Ивуар (0:2).
Хавбек "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа получил мяч на левом фланге и пошел в сторону штрафной площади россиян.
1. Одним движением он убрал защитника "Терека" Андрея Семенова.
2. Вторым избавился от бросившегося на подстраховку Ильи Кутепова.
3. Вошел в штрафную, оставив за спиной обоих центральных защитников.
4. И, наконец, вишенка на торте обороны сборной России - последний финт, оставивший не у дел Федора Кудряшова. Расстрелять Акинфеева уже не составляло никакого труда.
Г⚽Л! Кот-д'Ивуар @FIFCI_tweet– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 24 марта 2017 г.
Контрольный матч. Россия - Кот-д'Ивуар 0:2 70' Уилфрид Заха @wilfriedzaha (клуб @CPFC) pic.twitter.com/2VFPgM0ADA
hottie
Кто был лидером лузеров тогда)
21:34
Alex 2012
В глубинке команды колхозов или как сейчас говорят СХП, ООО, колхоз и т.д. и т.п. играют намного лучше, чем сбродная РОССИИ
21:34
Свинству Бой!
дебильный опрос кто был лидером!!!!! Были сплошные лузеры неумехи.
21:33
grroznyi85
Кутепов и Семенов в РФПЛ привозят очень часто. В самый раз их в сборную звать.)))
21:31
shpasic
как во дворе)
21:28