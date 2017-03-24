Как Заа унизил оборону сборной России

Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. 70-я минута. Хавбек гостей Вильфрид ЗАА (9) забил второй гол в ворота россиян. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Четыре кадра, которые красноречивее всего говорят о содержании матча Россия - Кот-д'Ивуар (0:2).

Хавбек "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа получил мяч на левом фланге и пошел в сторону штрафной площади россиян.

1. Одним движением он убрал защитника "Терека" Андрея Семенова.

2. Вторым избавился от бросившегося на подстраховку Ильи Кутепова.

3. Вошел в штрафную, оставив за спиной обоих центральных защитников.