21:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

Как Заа унизил оборону сборной России

Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. 70-я минута. Хавбек гостей Вильфрид ЗАА (9) забил второй гол в ворота россиян. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" 1. Одним движением он убрал защитника "Терека" Андрея Семенова. 2. Вторым избавился от бросившегося на подстраховку Ильи Кутепова. 3. Вошел в штрафную, оставив за спиной обоих центральных защитников. 4. И, наконец, вишенка на торте обороны сборной России - последний финт, оставивший не у дел Федора Кудряшова. Расстрелять Акинфеева уже не составляло никакого труда.
Сегодня. Краснодар. Россия - Кот-д'Ивуар - 0:2. 70-я минута. Хавбек гостей Вильфрид ЗАА (9) забил второй гол в ворота россиян. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Четыре кадра, которые красноречивее всего говорят о содержании матча Россия - Кот-д'Ивуар (0:2).

Хавбек "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа получил мяч на левом фланге и пошел в сторону штрафной площади россиян.

1. Одним движением он убрал защитника "Терека" Олега Семенова.
1. Одним движением он убрал защитника "Терека" Андрея Семенова.
2. Вторым избавился от бросившегося на подстраховку Ильи Кутепова.
2. Вторым избавился от бросившегося на подстраховку Ильи Кутепова.
3. Вошел в штрафную, оставив за спиной обоих центральных защитников.
3. Вошел в штрафную, оставив за спиной обоих центральных защитников.
4. И, наконец, вишенка на торте обороны сборной России - последний финт, оставивший не у дел Федора Кудряшова. Расстрелять Акинфеева уже не составляло никакого труда.
4. И, наконец, вишенка на торте обороны сборной России - последний финт, оставивший не у дел Федора Кудряшова. Расстрелять Акинфеева уже не составляло никакого труда.

 

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Кто был лидером сборной России в матче с Кот-д'Ивуаром?
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КОММЕНТАРИИ (5)
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hottie

Кто был лидером лузеров тогда)

21:34

Alex 2012

В глубинке команды колхозов или как сейчас говорят СХП, ООО, колхоз и т.д. и т.п. играют намного лучше, чем сбродная РОССИИ

21:34

Свинству Бой!

дебильный опрос кто был лидером!!!!! Были сплошные лузеры неумехи.

21:33

grroznyi85

Кутепов и Семенов в РФПЛ привозят очень часто. В самый раз их в сборную звать.)))

21:31

shpasic

как во дворе)

21:28

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