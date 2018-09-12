Как в сборной отреагировали на назначение капитаном Газинского

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Дмитрий Стоцкий в интервью "Известиям" поделился мнением о капитане национальной команды Юрии Газинском.

- В сборной абсолютно нормально восприняли назначение Газинского капитаном сборной. Юрий вышел на поле и повел ребят за собой, - сказал Стоцкий. - Если мы выиграли 5:1 - значит, хороший у нас капитан.

Газинский был капитаном сборной в товарищеском матче с Чехией (5:1), так как травму получил форвард Артем Дзюба.

Газинский - самый удачливый капитан-дебютант

Все о сборной России по футболу