Как Родриго извинился перед Луневым. Видео

РФС опубликовал видео о событиях вокруг товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3). В этот ролик попало все то, что осталось за кадром этой встречи.

В одном из эпизодов было показано, как нападающий сборной Испании Родриго Морено пришел в раздевалку России и извинился перед вратарем Андреем Луневым за столкновение, в котором испанец нанес тяжелую травму голкиперу.

Напомним, что в конце встречи против Испании Лунев в столкновении Родриго получил сотрясение мозга. Предварительные сроки восстановления 26-летнего россиянина могут составить от одной до двух недель.

Сборная-2017: безнадеги.net // Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом