Как Родриго извинился перед Луневым. Видео

РФС опубликовал видео о событиях вокруг товарищеского матча между сборными России и Испании (3:3). В этот ролик попало все то, что осталось за кадром этой встречи.
В одном из эпизодов было показано, как нападающий сборной Испании Родриго Морено пришел в раздевалку России и извинился перед вратарем Андреем Луневым за столкновение, в котором испанец нанес тяжелую травму голкиперу.
Напомним, что в конце встречи против Испании Лунев в столкновении Родриго получил сотрясение мозга. Предварительные сроки восстановления 26-летнего россиянина могут составить от одной до двух недель.
Сборная-2017: безнадеги.net // Жуткая травма Лунева. Что надо знать об этом
otradny
Кафельников какой то "дурацкий" стал... Взрослый мужик вроде.
12:47
Халзан
Зашел ,посмотрел,баклан лапкой двигает) повернулся и ушел)-молорик че!!!))
12:40
CABJ
Кафельников, не воняй!
12:36
Tribunal Z
А вот как одна сосиска написала - Кафельников: «Бестолковые товарищеские матчи до добра не доводят. Лунева в нокаут отправили, надеюсь, скоро в строй «бомжей-бакланов» вернется. А то будут потом вонять, что по этой причине чемпионат не выиграли». Зенитовцам хочется пожелать просто отомстить за такие высказывания и разгромить клуб этого клоуна в Москве. Ещё не хватало, нужно чтобы вонь больше не шла никогда.
12:29
ladafan
молорик че!!!!
12:13