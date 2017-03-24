13:30 | ФУТБОЛ — Сборная России

Как игрок может поменять футбольное гражданство. Вправе ли Мариу Фернандес играть за Россию?

Мариу ФЕРНАНДЕС (слева) и ГИЛЬЕРМЕ, уже заигранный за сборную России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Мариу ФЕРНАНДЕС (слева) и ГИЛЬЕРМЕ, уже заигранный за сборную России. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В последнее время появились противоречащие друг другу новости вокруг нынешнего статуса защитника ЦСКА Мариу Фернандеса и возможности смены им футбольного гражданства. Чтобы расставить точки над I, обратимся к документам Международной федерации футбола.

 
Вчера. Краснодар. Максим КАНУННИКОВ, Виктор ВАСИН, Андрей СЕМЕНОВ, Магомед ОЗДОЕВ, Роман НОЙШТЕДТЕР и Юрий ГАЗИНСКИЙ (слева направо) на тренировке сборной России.Петиция одобрена! Как сыграет новая сборная?

В соответствии с регламентом, разъясняющим применение Устава ФИФА, игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду при выполнении следующих условий:

– он родился на территории страны, за сборную которой собирается выступать;

– его мать или отец родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать;

– он прожил непрерывно в течение как минимум пяти лет после того, как достиг 18-летия, на территории страны, за сборную которой он собирается выступать.

В случае с Мариу Фернандесом, прошлым летом получившим российский паспорт, применим только третий пункт. При этом отметим, что он живет на территории России менее пяти лет. Необходимый срок наступит только ближе к Кубку конфедераций.

Кто дает добро на смену футбольного гражданства? ФИФА. Футболист, желающий выступать за другую сборную, должен обратиться с соответствующей просьбой в секретариат ФИФА. Его запрос рассмотрит комитет ФИФА по статусу игроков. С момента обращения в Международную федерацию футбола игрок не вправе выступать за любую из сборных – пока его запрос не будет рассмотрен. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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serzheo

Вопрос задан не корректно. Вправе ли чиновники РФС таскать гастарбайтеров в сборную страны против воли народа?

13:59

Assorti

Мариу, как никто другой будет рубиться "в кость" за нашу сборную

13:58

Митяй Антибомж

NapoliFC И смысл? Все равно он в сборной в роли Гильерме, то-есть 10-ого запасного **************** Жаль тут фэйспалм никак не воткнуть.

13:52

Краштест

Дожен выступать за сборную,вообще без вопросов.Мариу лучший правый край .А как лучший может сидеть и протирать штаны?

13:48

NapoliFC

И смысл? Все равно он в сборной в роли Гильерме, то-есть 10-ого запасного, и на роль спасителя Отечества ну ни как не претендует.

13:41

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