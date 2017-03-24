Как игрок может поменять футбольное гражданство. Вправе ли Мариу Фернандес играть за Россию?

В последнее время появились противоречащие друг другу новости вокруг нынешнего статуса защитника ЦСКА Мариу Фернандеса и возможности смены им футбольного гражданства. Чтобы расставить точки над I, обратимся к документам Международной федерации футбола.
В соответствии с регламентом, разъясняющим применение Устава ФИФА, игрок вправе сменить гражданство и выступать за новую национальную команду при выполнении следующих условий:
– он родился на территории страны, за сборную которой собирается выступать;
– его мать или отец родились на территории страны, за сборную которой он собирается выступать;
– он прожил непрерывно в течение как минимум пяти лет после того, как достиг 18-летия, на территории страны, за сборную которой он собирается выступать.
В случае с Мариу Фернандесом, прошлым летом получившим российский паспорт, применим только третий пункт. При этом отметим, что он живет на территории России менее пяти лет. Необходимый срок наступит только ближе к Кубку конфедераций.
Кто дает добро на смену футбольного гражданства? ФИФА. Футболист, желающий выступать за другую сборную, должен обратиться с соответствующей просьбой в секретариат ФИФА. Его запрос рассмотрит комитет ФИФА по статусу игроков. С момента обращения в Международную федерацию футбола игрок не вправе выступать за любую из сборных – пока его запрос не будет рассмотрен. (Александр БОБРОВ)
serzheo
Вопрос задан не корректно. Вправе ли чиновники РФС таскать гастарбайтеров в сборную страны против воли народа?
13:59
Assorti
Мариу, как никто другой будет рубиться "в кость" за нашу сборную
13:58
Митяй Антибомж
NapoliFC И смысл? Все равно он в сборной в роли Гильерме, то-есть 10-ого запасного **************** Жаль тут фэйспалм никак не воткнуть.
13:52
Краштест
Дожен выступать за сборную,вообще без вопросов.Мариу лучший правый край .А как лучший может сидеть и протирать штаны?
13:48
NapoliFC
И смысл? Все равно он в сборной в роли Гильерме, то-есть 10-ого запасного, и на роль спасителя Отечества ну ни как не претендует.
13:41