Как Азмун забил России. Разбор гола

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. "СЭ" разбирает этот эпизод.
В голевой атаке иранцев поучаствовали все защитники сборной России. Для начала Карими, набрав ход по левому флангу, легко обыграл Кутепова. Затем ушёл от Джикия, который постеснялся фолить и пустил форварда в штрафную. Ему наперерез бросился Кудряшов, но не успел: Карими отдал поперечную передачу набегавшему Азмуну, которого, в свою очередь, упустил Рауш.
В этой ситуации Кудряшов мог сместиться раньше на подмогу Джикии, чтобы организовать коллективный отбор, а Рауш должен был опередить Азмуна и оказаться ближе к своим воротам, но он, видимо, зазевался.
GIF-Г⚽⚽Л! ИРАН– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияИран #RUSIRI 0:1 57' Сердар Азмун (@fcrk 😏) pic.twitter.com/JTDafCF4rC
Петрович50
Ну не ЩМОГЛИ они, не ШМОГЛИ...
20:40