Как Азмун забил России. Разбор гола

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун на 57-й минуте открыл счет в товарищеском матче против России. "СЭ" разбирает этот эпизод.

В голевой атаке иранцев поучаствовали все защитники сборной России. Для начала Карими, набрав ход по левому флангу, легко обыграл Кутепова. Затем ушёл от Джикия, который постеснялся фолить и пустил форварда в штрафную. Ему наперерез бросился Кудряшов, но не успел: Карими отдал поперечную передачу набегавшему Азмуну, которого, в свою очередь, упустил Рауш.

В этой ситуации Кудряшов мог сместиться раньше на подмогу Джикии, чтобы организовать коллективный отбор, а Рауш должен был опередить Азмуна и оказаться ближе к своим воротам, но он, видимо, зазевался.