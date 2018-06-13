06:20 | Футбол — Сборная России

Кадыров с юмором отнесся к песне Слепакова

Рамзан КАДЫРОВ. Фото AFP
Рамзан КАДЫРОВ. Фото AFP

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ответил артисту Семену Слепакову, записавшему шуточный ролик, в котором советует назначить главу республики главным тренером сборной России. Он признался, что ему понравилась песня, но предложил в Грозном переписать ее. Также адресовал артисту стихотворение.

На своей странице в социальной сети Кадыров разместил следующее сообщение:

Послушал, как и еще несколько миллионов человек, шуточную песню Семена Слепакова про Чемпионат мира. Не всегда, конечно, благоволит нам футбольная фортуна, но терпение и чувство юмора помогает нам с этим справиться. 

Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа. 

Но вот только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок. 

Приглашаю Семена Слепакова в Грозный, вместе напишем новую песню. Но нашим ребятам-футболистам надо отдать должное – пока мы тренируем юмор, они тренируют волю к победе. 

Сейчас перед чемпионатом мира​ им нужна наша поддержка. И я не теряю веру в победу, но и чувство юмора тоже. Я верю в нашу сборную по футболу. Желаю им победы на Чемпионате. 

P.S. Специально для Слепакова отвечаю в его стиле:

И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье 
Тебе отвечает на юмор Рамзан 
Про Дзюбу, Египет и пармезан. 

И слово мое тверже камня – не сыра, 
За слово отвечу – ведь я, брат, Кадыров. 
А брат называю – ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу. 

И четко ложится в ответе строфа: 
В команде "Ахмат" я почти что ФИФА. 
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе. 

Семенов и Плиев, защитник Уциев, 
А в нападении Садаев Заур, 
Ну, вроде, все четко 
Не каламбур. 

Мы пехотинцы для нашей страны, 
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу, 
Россию свою я во всем поддержу!

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Дополнительная информация

https://vk.com/wall279938622_261758

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