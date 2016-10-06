Кадыров гарантирует безопасность при проведении матча Россия - Румыния в Грозном

Глава Чеченской республики, почетный президент "Терека" Рамзан Кадыров подчеркнул, что болельщики, которые посетят товарищеский матч Россия – Румыния в Грозном, будут чувствовать себя в безопасности. Игра пройдет на "Ахмат Арене" 15 ноября.

– Я могу сказать с полной уверенностью, что грозненский спортивный комплекс "Ахмат Арена" является одним из самым безопасных стадионов для проведения матчей международного уровня в Российской Федерации, – цитируют "Известия" Рамзана Кадырова. – Говорю это не потому, что являюсь главой Чеченской Республики, а потому что я лично присутствовал на каждом матче, который проходил на этом стадионе. На "Ахмат Арене" "Терек" систематически проводит игры со "Спартаком", "Динамо", "Локомотивом", ЦСКА, "Зенитом" и другими клубами РФПЛ. В Грозном никогда никто не поддается ни на какие провокации, даже если фанаты прибывших команд пытаются провоцировать местных жителей. В Чеченской Республике приехавшим болельщикам даже на ногу никто не наступит, а о другом я и вовсе не говорю.

Что касается более глобальных мер безопасности, то в Грозном самые профессионально подготовленные сотрудники полиции и других служб. Они имеют многолетний опыт обеспечения безопасности, в том числе и на таких массовых мероприятиях. Вопрос безопасности – самое меньшее, над чем нужно задумываться. Но и другие условия у нас на самом высоком уровне: и трибуны, и газон, и тренировочные поля. Наш стадион может проводить матчи любого уровня, принимать первые команды мира.