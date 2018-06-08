17:44 | Футбол — Сборная России

К Миранчукам приехала мама

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Мама братьев Миранчуков приехала в расположение сборной России в Новогорске.

- Мамин приезд - бесценно, - комментирует событие официальный Твиттер сборной России.

Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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