К Миранчукам приехала мама

Мама братьев Миранчуков приехала в расположение сборной России в Новогорске.
- Мамин приезд - бесценно, - комментирует событие официальный Твиттер сборной России.
Мамин приезд - бесценно 😊 pic.twitter.com/yUdVfipdcR– Сборная России (@TeamRussia) 8 июня 2018 г.
Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, "Лужники", Москва), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи