"Известия": Бородюк может стать спортивным директором РФС

Новым спортивным директором Российского футбольного союза (РФС) может стать бывший тренер национальной команды Александр Бородюк, сообщают "Известия". По информации издания, представители союза уже провели переговоры с 54-летним специалистом и сошлись во мнениях по большинству вопросов, касающихся будущей работы департамента. Однако окончательное решение предстоит принять президенту РФС Виталию Мутко.

Бородюк работал в системе РФС в 2002 – 2012 годах – на протяжении 10 лет он являлся вторым тренером национальной сборной России, ассистируя Валерию Газзаеву, Георгию Ярцеву, Юрию Семину, Гусу Хиддинку и Дику Адвокату. После увольнения Семина в 2006 году он временно исполнял обязанности главного тренера, проведя во главе национальной команды два товарищеских матча. При участии Бородюка сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы 2008 года и в финальную часть чемпионатов Европы 2004 и 2012 годов.