Изменится ли схема сборной с Игнашевичем? Вот, что сказал Черчесов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что вызов защитника ЦСКА Сергея Игнашевича не повлияет на тактические расстановки команды, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. 38-летний игрок заменил Руслана Камболова из "Рубина". Сегодня сборная России прибыла на тренировочный сбор в австрийский Нойштифт.

- Появление Игнашевича повлияет на схему команду - два центральных защитника или три?

- Не повлияет. Мы и с ним, и без него пробовали и пробуем разные варианты. Тем более что соперники разные. В общем, есть нюансы. Три дня уже потренировались, дальше будем работать. Из газет все узнаете!

Сборная России на чемпионате мира по футболу