Из "Зенита" в сборную России вызваны 7 игроков, из "Спартака" - 6

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом команды на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва - "Лужники") и Франции (27 марта, Санкт-Петербург - "Санкт-Петербург"). Наибольшее представительство в этом составе у "Зенита" - 7 игроков (Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Заболотный и Александр Кокорин).
Втрое место по этому показателю занимает "Спартак" - 6 футболистов (Александр Селихов, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов). По 3 игрока представляют "Локомотив" и ЦСКА, по 2 - "Рубин" и "Ахмат", по 1 - "Брюгге", "Динамо", "Фенербахче", "Вильярреал" и "Краснодар".
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Денис Глушаков
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Брюгге
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Вильярреал
- Антон Заболотный
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Роман Зобнин
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
unfan
Когда не из кого выбирать берут всех. Да и скорее всего с каждым туром выбор будет всё меньше и меньше. Состав вообще печаль, если сравнивать с 2008м.
16:20
SpaMan
Как там Набиуллин?? Уже пробился в сборную?
16:18
ЗЮК~
Почему не вызвали Оздоева?Я думал,ему капитанскую повязку отдадут.
16:00
баламошка
Jean4 Кстати, по Ешенко, я все понимаю возраст и все такое, но он сейчас пожалуй лучший защитник в Спартаке. Хотя там защита как обычно самое слабое звено, но все же.//////////Ещенко молодец, только ему нужно запретить делать обостряющие передачи. Как и Комбарову. Вырастим из них фланговых защитников старого поколения. Поколения середины 20 века. Бугага.
15:37
shpasic
Jean4, да, я забыл учесть результат вчерашнего вечернего матча) но сути это почти не меняет.
15:30
Jean4
Кстати, по Ешенко, я все понимаю возраст и все такое, но он сейчас пожалуй лучший защитник в Спартаке. Хотя там защита как обычно самое слабое звено, но все же.
15:23
Jean4
shpasic, у тебя видимо какая-то своя таблица, персональная. Первенство водокачки?
15:21
nik1981
shpasic из первой команды в таблицы - трое, из второй - двое. отличный у нас тренер сборной)) Из второй команды вызваны 6 человек.
15:18
шило в филейных частях родченков
А когда был конфликт с Черчесовым у Ещенко? Ибо других объяснений отсутствия второго в списке первого не вижу...
15:15
nik27772
Спартаковцев вообще не надо вызывать, могут быть травмы, а бомжей не жалко, бомжихи ещё нарожают
15:14
шило в филейных частях родченков
shpasic, а кто у нас второй в таблице - Рубин или Ахмат?))
15:13
foreverCSKAforever
Либо Черчесов рассчитывает, что "энхаэловцы" из Уругвая, Испании, Португалии, Дании, Франции, Аргентины, Исландии, Нигерии, Хорватии, Бразилии, Коста-Рики, Швейцарии, Германии, Мексики, Бельгии, Туниса, Колумбии, Польши и Японии не приедут на ЧМ, но даже в этом случае может не прокатить, на Олимпиаде и то еле отскочили, либо он вообще не участвует в подборе игроков для национальной команды.
14:56
foreverCSKAforever
Я ржал, когда Лодыгин, не успев переодеться после работы на греческих оливковых плантациях, оказался в сборной. Понятно, что большие боссы продавили это решение, и он оправдал мои ожидания в товарняке с французами. Но вызов Заболотного - это вообще за гранью.
14:45
СЕРХИО76
Я болельщик "Зенита". Но как заслужили вызов Жирков, Смольников, Ерохин, Заболотный?
14:37
shpasic
из первой команды в таблицы - трое, из второй - двое. отличный у нас тренер сборной))
14:25