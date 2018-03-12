14:24 | Футбол — Сборная России

Из "Зенита" в сборную России вызваны 7 игроков, из "Спартака" - 6

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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом команды на товарищеские матчи против Бразилии (23 марта, Москва - "Лужники") и Франции (27 марта, Санкт-Петербург - "Санкт-Петербург"). Наибольшее представительство в этом составе у "Зенита" - 7 игроков (Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Заболотный и Александр Кокорин).

Втрое место по этому показателю занимает "Спартак" - 6 футболистов (Александр Селихов, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Денис Глушаков, Роман Зобнин и Александр Самедов). По 3 игрока представляют "Локомотив" и ЦСКА, по 2 - "Рубин" и "Ахмат", по 1 - "Брюгге", "Динамо", "Фенербахче", "Вильярреал" и "Краснодар".

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КОММЕНТАРИИ (15)
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unfan

Когда не из кого выбирать берут всех. Да и скорее всего с каждым туром выбор будет всё меньше и меньше. Состав вообще печаль, если сравнивать с 2008м.

16:20

SpaMan

Как там Набиуллин?? Уже пробился в сборную?

16:18

ЗЮК~

Почему не вызвали Оздоева?Я думал,ему капитанскую повязку отдадут.

16:00

баламошка

Jean4 Кстати, по Ешенко, я все понимаю возраст и все такое, но он сейчас пожалуй лучший защитник в Спартаке. Хотя там защита как обычно самое слабое звено, но все же.//////////Ещенко молодец, только ему нужно запретить делать обостряющие передачи. Как и Комбарову. Вырастим из них фланговых защитников старого поколения. Поколения середины 20 века. Бугага.

15:37

shpasic

Jean4, да, я забыл учесть результат вчерашнего вечернего матча) но сути это почти не меняет.

15:30

Jean4

Кстати, по Ешенко, я все понимаю возраст и все такое, но он сейчас пожалуй лучший защитник в Спартаке. Хотя там защита как обычно самое слабое звено, но все же.

15:23

Jean4

shpasic, у тебя видимо какая-то своя таблица, персональная. Первенство водокачки?

15:21

nik1981

shpasic из первой команды в таблицы - трое, из второй - двое. отличный у нас тренер сборной)) Из второй команды вызваны 6 человек.

15:18

шило в филейных частях родченков

А когда был конфликт с Черчесовым у Ещенко? Ибо других объяснений отсутствия второго в списке первого не вижу...

15:15

nik27772

Спартаковцев вообще не надо вызывать, могут быть травмы, а бомжей не жалко, бомжихи ещё нарожают

15:14

шило в филейных частях родченков

shpasic, а кто у нас второй в таблице - Рубин или Ахмат?))

15:13

foreverCSKAforever

Либо Черчесов рассчитывает, что "энхаэловцы" из Уругвая, Испании, Португалии, Дании, Франции, Аргентины, Исландии, Нигерии, Хорватии, Бразилии, Коста-Рики, Швейцарии, Германии, Мексики, Бельгии, Туниса, Колумбии, Польши и Японии не приедут на ЧМ, но даже в этом случае может не прокатить, на Олимпиаде и то еле отскочили, либо он вообще не участвует в подборе игроков для национальной команды.

14:56

foreverCSKAforever

Я ржал, когда Лодыгин, не успев переодеться после работы на греческих оливковых плантациях, оказался в сборной. Понятно, что большие боссы продавили это решение, и он оправдал мои ожидания в товарняке с французами. Но вызов Заболотного - это вообще за гранью.

14:45

СЕРХИО76

Я болельщик "Зенита". Но как заслужили вызов Жирков, Смольников, Ерохин, Заболотный?

14:37

shpasic

из первой команды в таблицы - трое, из второй - двое. отличный у нас тренер сборной))

14:25

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