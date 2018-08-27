Из клубов-участников Лиги чемпионов в сборную России вызваны лишь два футболиста

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым огласил список футболистов, вызванных для подготовки к матчам Лиги наций.

Интересно, что ЦСКА, который на протяжении последних пятнадцати лет является одним из базовых клубов сборной, на сей раз представлен всего одним футболистом – Мариу Фернандесом. Еще один клуб, который будет играть в Лиге чемпионов, – "Локомотив" – отправит в национальную команду так же лишь одного игрока – Гильерме. Напомним, что оба футболиста, родившиеся в Бразилии, получили право играть за сборную России в 2017 и 2016 годах соответственно.

На недавнем чемпионате мира в заявке сборной России присутствовало пять армейцев и два железнодорожника.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией. В нем нет Акинфеева и Смолова