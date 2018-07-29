Иван Скобрев: "Футболисты сборной России достойны званий ЗМС"

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира 2011 года по конькобежному спорту Иван Скобрев подчеркнул: выступление на домашнем чемпионате мира показало, что футболисты сборной России достойны званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС).

Ранее волейболистка Екатерина Гамова и другие известные российские спортсмены подвергли критике Министерство спорта за присвоение вышеуказанных званий. По их мнению, выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения ЗМС и обесценивает достижения олимпийцев, которым для получения званий ЗМС необходимо стать призерами Олимпиады или победителями мировых первенств.

- Это же не международная награда, есть регламент Министерства спорта России, если в нем прописана возможность присвоить футболистам эти значки, то почему нет? Считаю, что они сделали праздник всей стране, - цитирует ТАСС Скобрева. - Где-то можно проиграть, но получить от этого проигрыша многое. По моему мнению, сборная прыгнула выше головы, ребята заслуженно получили эти звания, они достойны его.

Ни я, ни общественность этот вопрос не решает, для этого есть регламент Минспорта России.