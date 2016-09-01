Иван Новосельцев: "Зенит"? О всех клубных делах будем говорить потом"

После товарищеского матча Турция – Россия (0:0) защитник Иван Новосельцев вышел из раздевалки одним из последних. Футболист, который провел весь поединок на поле, подчеркнул, что не хочет в данный момент обсуждать свой трансфер в "Зенит", передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.
– Сегодня было объявлено о вашем переходе в "Зенит"…
– Я сейчас в распоряжении сборной и о вcех клубных делах будем говорить потом. Сейчас все мои мысли действительно сконцентрированы только на сборной.
– Сегодня пытались выходить из обороны не через мелкий пас, а через длинный. Похоже на то, что практикует в "Ростове" Бердыев…
– Где-то похоже, где-то – нет. Сравнивать тяжело, каждый тренер видит по-своему. Мы стараемся играть так, как требует тренер.
– Хватило времени адаптироваться?
– Мне эта схема привычна!
– Удивила дружественная обстановка на стадионе?
– Да, обстановка была просто замечательная. Очень понравилось.
– Своей игрой довольны?
Новосельцев усмехнулся, покачал головой и пошел к выходу.
df436fh
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01:51
fell62
Мутного надо было отправить в том спас отряде , который искал наших летунов , чтобы проникся моментом.
00:41
fell62
Вообще то игра с турками это мутная замута сами знаете кого , всё в угоду царю , игра на опережение.
00:39
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну. месяц назад наших девок чуть не растерзали быдло-зрители. сколько было пестрых заголовков в нете на сей счет. а теперь уже теплая обстановка и пису пис? вот и наше население такое же быдло-потцрэоты. как скажут с телеящиков, так и будем думать. рабы.
00:30