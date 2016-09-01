Иван Новосельцев: "Зенит"? О всех клубных делах будем говорить потом"

После товарищеского матча Турция – Россия (0:0) защитник Иван Новосельцев вышел из раздевалки одним из последних. Футболист, который провел весь поединок на поле, подчеркнул, что не хочет в данный момент обсуждать свой трансфер в "Зенит", передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

– Сегодня было объявлено о вашем переходе в "Зенит"…

– Я сейчас в распоряжении сборной и о вcех клубных делах будем говорить потом. Сейчас все мои мысли действительно сконцентрированы только на сборной.

– Сегодня пытались выходить из обороны не через мелкий пас, а через длинный. Похоже на то, что практикует в "Ростове" Бердыев…

– Где-то похоже, где-то – нет. Сравнивать тяжело, каждый тренер видит по-своему. Мы стараемся играть так, как требует тренер.

– Хватило времени адаптироваться?

– Мне эта схема привычна!

– Удивила дружественная обстановка на стадионе?

– Да, обстановка была просто замечательная. Очень понравилось.

– Своей игрой довольны?

Новосельцев усмехнулся, покачал головой и пошел к выходу.