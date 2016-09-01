00:20 | ФУТБОЛ — Сборная России

Иван Новосельцев: "Зенит"? О всех клубных делах будем говорить потом"

Среда. Анталья. Турция - Россия - 0:0. В игре Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Среда. Анталья. Турция - Россия - 0:0. В игре Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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После товарищеского матча Турция – Россия (0:0) защитник Иван Новосельцев вышел из раздевалки одним из последних. Футболист, который провел весь поединок на поле, подчеркнул, что не хочет в данный момент обсуждать свой трансфер в "Зенит", передает из Антальи спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

 
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ.Новосельцев подписал с "Зенитом" контракт на пять лет

– Сегодня было объявлено о вашем переходе в "Зенит"…

– Я сейчас в распоряжении сборной и о вcех клубных делах будем говорить потом. Сейчас все мои мысли действительно сконцентрированы только на сборной.

– Сегодня пытались выходить из обороны не через мелкий пас, а через длинный. Похоже на то, что практикует в "Ростове" Бердыев…

– Где-то похоже, где-то – нет. Сравнивать тяжело, каждый тренер видит по-своему. Мы стараемся играть так, как требует тренер.

– Хватило времени адаптироваться?

– Мне эта схема привычна!

– Удивила дружественная обстановка на стадионе?

– Да, обстановка была просто замечательная. Очень понравилось.

– Своей игрой довольны?

Новосельцев усмехнулся, покачал головой и пошел к выходу.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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df436fh

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

01:51

fell62

Мутного надо было отправить в том спас отряде , который искал наших летунов , чтобы проникся моментом.

00:41

fell62

Вообще то игра с турками это мутная замута сами знаете кого , всё в угоду царю , игра на опережение.

00:39

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну. месяц назад наших девок чуть не растерзали быдло-зрители. сколько было пестрых заголовков в нете на сей счет. а теперь уже теплая обстановка и пису пис? вот и наше население такое же быдло-потцрэоты. как скажут с телеящиков, так и будем думать. рабы.

00:30

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