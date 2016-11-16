Иван Новосельцев: "Взаимопонимание между игроками сборной России находится на начальной стадии"

Защитник "Зенита" и сборной России Иван Новосельцев после победы в контрольном матче над Румынией (1:0) отметил, что взаимопонимание между игроками национальной команды на данный момент находится на начальной стадии. По словам 25-летнего игрока, в противостоянии с румынской командой тренерскую установку удалось выполнить на 70 процентов.

– Эмоции после победы положительные, довольны, что выиграли и порадовали болельщиков, – сказал Новосельцев в эфире программы "Все на матч". – Команда на 70 процентов выполнила установку на игру. Впереди еще много работы. Сейчас сборную много критикуют, но даже в сложившейся вокруг команды обстановке игроки готовы преодолеть психологический барьер.

Мы разобрали игру с Катаром, поэтому против Румынии не допускали повторения прошлых ошибок. Взаимопонимание в команде раз за разом становится лучше. На данный момент мы находимся на начальной стадии. Прошло всего 3 сбора – это достаточно маленький срок. Но, на мой взгляд, в игре с Румынией игроки сборной России взаимодействовали друг с другом лучше.