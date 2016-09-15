Иван Новосельцев: "Самое главное в сборной – не быть безразличным"

Новичок "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" заявил, что игрокам в сборной России нужна общая идея. Также он подчеркнул, что игроки национальной команды обязаны максимально выкладываться в матчах, несмотря ни на что.

– На что, на ваш взгляд, способна нынешняя сборная России при Станиславе Черчесове, если болельщик действительно повернется к ней лицом?

– Надо быть единым целым, чтобы в голове у всех была одна задача, чтобы все понимали – выходя на поле, ты обязан отдавать себя полностью, несмотря ни на что. Если каждый так и поступит – все точно станет лучше. А там... Понятно, футбол такая вещь, что в ней и такое случается: ты выкладываешься, а добиться результата не всегда получается. Самое главное – не быть безразличным. Если безразличие появляется – это самое страшное. А так в сборной сильные игроки. Надо просто поймать общую идею. Чтобы все понимали, что к чему и зачем это надо. Причем не только на поле. Тогда такие вещи пользу точно будут приносить.

– В матчах с Турцией и Ганой искорка того, о чем вы говорите, уже зародилась?

– Когда играл с Турцией – почувствовал это. У людей глаза горели, играли в высокий прессинг, как просил Станислав Саламович. То же самое и с Ганой происходило. Помните, после этой игры главный тренер остался немного недоволен тем, что не хватило агрессии. Это одно из тех направлений, которое сейчас нужно сборной. Работа над этим и идет. (Сергей ЦИММЕРМАН)