Иван Новосельцев: "От вызова в сборную волнения не было"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев в интервью "СЭ" подчеркнул, что не волновался после первого вызова в сборную России. Футболист дебютировал в национальной команде в марте 2015 года в товарищеской игре с Казахстаном (0:0).

– Когда вы дебютировали в сборной, было много разговоров о том, что Иван Новосельцев не сыграл ни за одну из молодежных сборных и сразу попал с корабля на бал. Это задевало?

– Нет! Ни в коем случае. Меня тогда часто об этом спрашивали. Ну не провел ни одной игры за молодежные сборные и не провел. Ничего страшного!

– Сам вызов в сборную тогда восприняли с волнением?

– Какое волнение? Только положительные эмоции!

– Вспомните впечатления от первой игры за сборную против Казахстана?

– Это было что-то новое. Хотелось сыграть надежно. Матч завершился 0:0. Мы не пропустили. К сожалению, не получилось забить, но в целом игра удалась, раз на ноль сыграли. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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