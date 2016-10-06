Иван Новосельцев: "Новый стадион "Краснодара" выглядит закрытым и прямолинейным"

Защитник сборной России Иван Новосельцев после тренировки в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики отметил, что играть за свою страну – большая ответственность. По его словам, новый стадион не должен сказать на игре команды, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова. Напомним, встреча пройдет на новой арене "Краснодара".

– Накладывает ли на вас дополнительную ответственность тот факт, что вы будете открывать своей игрой новый стадион при аншлаге?

– Играть в сборной – всегда ответственность. И как достаточно часто бывает, выходишь играть на новом стадионе. Это не должно никак сказываться. Есть ответственность играть за свою страну.

– Стадион "Краснодара" называют местным Колизеем. Какие у вас эмоции по поводу него?

– Я на нем еще не был. С виду похож. Внешне выглядит достаточно закрытым, нет никаких дизайнерских моментов, все прямолинейной. Посмотрим, как будет внутри. Но я думаю, что это достаточно хороший стадион, тем более, те, кто там был, высказываются о нем положительно.