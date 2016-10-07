Иван Новосельцев: "Не люблю пропускать тренировки"

Защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал, что он полностью восстановился от травмы. Футболист добавил, что он не любит пропускать тренировки.

– Я не люблю пропускать тренировки и особенно матчи, поэтому всегда стараюсь быстрее вернуться в строй, если получил какое-либо повреждение. И если я чувствую, что уже можно давать нагрузку, то тренируюсь, – приводит ТАСС слова Новосельцева. – Конечно, за этим следил медицинский штаб "Зенита", там тоже понимали, что можно повышать нагрузки, и таким образом получилось быстро восстановиться. Сейчас полностью готов к матчу с Коста– Рикой, готов отдать все силы ради победы.

Я пропустил дней восемь, из них несколько дней занимался по индивидуальной программе и очень много тренировался. Сейчас в физическом плане чувствую себя хорошо, последние тренировки в "Зените" занимался в общей группе и здесь, в сборной, все нормально, ничего не беспокоит, тренируюсь с полной самоотдачей.

Матч Россия – Коста-Рика состоится 9 октября на новом стадионе "Краснодара".