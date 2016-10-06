Иван Новосельцев: "Коста-Рика не просто так вышла в 1/4 финала чемпионата мира"

Защитник сборной России Иван Новосельцев после тренировки в академии "Краснодара" перед товарищеским матчем против команды Коста-Рики отметил, что предстоящая встреча будет тяжелой. По его словам, соперник достаточно силен, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Сбор проходит отлично, все нагрузки приемлемы для футболистов, так что все супер, – отметил Новосельцев. – Сегодня, поработали больше, чем вчера и завтра. Затем мы восстановимся и будем набираться сил.

– Не сказывается отсутствие практики в клубе, связанной с травмой?

– Я пропустил немного, дней 8. Но я все равно тренировался по индивидуальной программе, поэтому все нормально.

– Что скажете о сборной Коста-Рики?

– Я считаю, это достаточно хороший соперник. Они не просто так на чемпионате мира в Бразилии прошли в 1/4 финала. Пускай, им где-то везло, но везет сильнейшим. С Голландией они сыграли вничью, и только по пенальти им проиграли. Мы будем максимально настраиваться на этого соперника, потому что легкой игры точно не будет.

– На вчерашнем теоретическом занятии разбирали Коста-Рику?

– Нет, разбирали пока что свои игры. Возможно, будем разбирать Коста-Рику сегодня или завтра.