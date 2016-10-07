Иван Новосельцев: "Главный шутник у нас один – Артем Дзюба"

Защитник сборной России Иван Новосельцев рассказал, что атмосфера в сборной России раскованная. Футболист добавил, что при этом все сконцентрированы и понимают ответственность.

– Мне понятны требования Черчесова, должна быть ответственность, концентрация, самоотдача, чтобы все отрабатывали друг за друга, – приводит ТАСС слова Новосельцева. – Мне это знакомо, так как тренеры, с которыми я работаю, требовали и требуют того же. Мне эти условия очень нравятся, и, по– моему, так должно быть не только в сборной, но и в любой команде, за которую ты играешь, – надо биться друг за друга на поле, тогда будет результат.

Нет каких-то лишних напрягов, при этом все предельно серьезно. Все это поняли с самого первого сбора, и все этого придерживаются. Сейчас так же, как и раньше, есть шутки, просто все должно быть в меру, а главный шутник у нас один – Артем Дзюба.

Контрольный матч между Россией и Коста-Рикой состоится 9 октября на новой арене "Краснодара".