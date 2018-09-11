Источник: за три часа до матча Россия – Чехия "Ростов Арену" затопило

Стадион "Ростов Арена", на котором 10 сентября сборная России в товарищеском матче разгромила Чехию (5:1), за три часа до стартового свистка был затоплен, сообщает Telegram-канал "Мутко против". По информации источника, на кухне арены произошел прорыв трубы, в результате чего оказались заполнены водой микст-зона и вход для VIP-гостей.

"Весь персонал стадиона вместе со стюардами был отправлен на борьбу со стихией, – говорится в сообщении. – Упор был сделан на зону VIP – там должен был пройти губернатор. Успели.

Микст-зоной же пришлось пожертвовать. Сотрудники задраили щели в дверях и перенесли ее в другое помещение".

Следующий матч на "Ростов Арене" состоится 22 сентября. В этот день "Ростов" в рамках 8-го тура чемпионата России примет "Уфу" (начало – 19.00 по московскому времени).

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