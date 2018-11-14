Источник: РФС придумал, как монетизировать "жест Дзюбы"

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба и главный тренер команды Станислав Черчесов передали права на свой фирменный жест "ладонь к козырьку" РФС, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Спустя некоторое время после ЧМ все футболисты и тренер подписали договор, в котором, помимо прочего, передали РФС исключительные права на использования своих жестов. Эту информацию нам подтвердили сразу несколько игроков сборной.

Теперь РФС застолбил за собой право выпускать компьютерные игры или сувенирную продукцию с изображением Дзюбы и Черчесова.