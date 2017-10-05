Источник: Матч Россия - Бразилия состоится 23 марта в "Лужниках"

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии пройдет на стадионе "Лужники" в марте 2018 года. Об этом рассказал известный комментатор Нобель Арустамян. Он также добавил, что россияне проведут встречу с Аргентиной.

– Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что сборную России ждет игра против Испании на стадионе "Спартак". Это правда, – сказал Арустамян в эфире Youtube-канала Ставка TV. – Правда еще и в том, что вторым спарринг-партнером сборной России может стать команда Аргентины. РФС уже согласовал с аргентинцами матч, даже согласован гонорар, но главная проблема – у Аргентины плохо дела идут с отбором на чемпионат мира. Но если они займут одно из четырех мест в своем отборочном цикле, то ждите в столице в ноябре сборную Аргентины.

И уже точно 23 марта в "Лужниках" состоится матч, который, наверное, будут ждать все – в Москву приедет сборная Бразилии и сыграет против команды России.