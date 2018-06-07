Исследование: Слуцкий - самый популярный тренер России. Черчесов - второй

Будущий главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий стал самым популярным российским специалистом по запросам "Яндекса". Исследование компании включало результаты с июля 2017 по апрель 2018 года.
Вторым после Слуцкого стал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, третьим - рулевой "Ростова" Валерий Карпин. Самым популярным иностранным тренером стал Зинедин Зидан ("Реал"), в тройку также вошли Диего Марадона (председатель правления "Динамо" Брест) и Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити").
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https://yandex.ru/company/researches/2018/fifa-2018?utm_source=yandex&utm_medium=email&utm_campaign=sendr-23060