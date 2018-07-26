12:05 | Футбол — Сборная России

Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым

Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Исполком РФС признал выступление национальной команды на чемпионате мира успешным и предложил согласовать контракт с 54-летним специалистом на новый срок по схеме "2+2".

Заседание исполкома РФС проходит в четверг в Москве.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Контракт тренера с РФС был рассчитан до 31 июля нынешнего года. 

 

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