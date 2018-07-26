Исполком РФС согласовал продление контракта с Черчесовым

Как стало известно "СЭ", исполком Российского футбольного союза (РФС) согласовал продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.



Исполком РФС признал выступление национальной команды на чемпионате мира успешным и предложил согласовать контракт с 54-летним специалистом на новый срок по схеме "2+2".

Заседание исполкома РФС проходит в четверг в Москве.

Напомним, Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, пенальти - 3:4). Контракт тренера с РФС был рассчитан до 31 июля нынешнего года.