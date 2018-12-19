Исполком РФС признал положительными итоги выступления сборных России в 2018 году

Член Исполкома РФС Игорь Лебедев сообщил, что итоги выступления сборных России в 2018 году признаны положительными.

- Исполком РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными, - написал Лебедев в Твиттере. - Главная цель на следующий год - попадание в финальную часть Евро-2020.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала.