Испанское агентство по охране здоровья в спорте: "Выводы относительно дела Черышева появятся своевременно"

Испанское агентство по охране здоровья в спорте (AEPSAD) прокомментировало запрос "СЭ" по поводу антидопингового расследования в отношении полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева, которое в настоящий момент проходит в Испании.

- Сообщаем вам, что агентство занимается изучением обстоятельств этого дела. Какие-либо выводы относительно него появятся своевременно, - говорится в письме AEPSAD "СЭ".

Напомним, расследование началось после того, как отец футболиста Дмитрий Черышев в одном из интервью сообщил, что во время выступлений за "Вильярреал" Денису делали инъекции гормона роста. Впоследствии Черышев-старший заявил, что журналист его неправильно понял и его сын никогда не применял допинг. (Егор Бычков)