Испанцы перед матчем с Россией будут тренироваться на "Петровском"

Сборная Испании перед контрольным матчем с Россией будет тренироваться на стадионе "Петровский", сообщает официальный сайт РФС. Начало занятия подопечных Хулена Лопетеги запланировано на 19.00 по московскому времени.

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.