Испанцы перед матчем с Россией будут тренироваться на "Петровском"

Сборная Испании перед контрольным матчем с Россией будет тренироваться на стадионе "Петровский", сообщает официальный сайт РФС. Начало занятия подопечных Хулена Лопетеги запланировано на 19.00 по московскому времени.
Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Viat-slav
Сборные Аргентины, Испании, Бразилии...- команды, для которых даже в товарищеском матче сыграть с нами вничью - не позволительная роскошь. Ничьей от них не ждите (удобно для практики наших игроков: эта игра не идёт в зачёт турнира, эта игра идёт в зачёт взаимодействия игроков). Играть с ними на ничью? - значит, не идти к цели - к победе... Испанцы и в товарищеском матче могут 4:0 выиграть. Но кто до свистка уже им проиграл, тот и на поле не будет бороться...
12:02