12:13 | ФУТБОЛ — Сборная России

Ирек Зиннуров: "У сборной России нет другого выбора, кроме как успешно выступить на домашнем чемпионате мира"

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Посол Казани на чемпионате мира-2018 и двукратный призер Олимпийских игр ватерполист Ирек Зиннуров заявил, что надеется увидеть сборную Бразилии в столице Татарстана во время турнира. Также Зиннуров отметил, что сборной России предстоит реабилитироваться в глазах болельщиков после провального Euro-2016.

– Мне всегда нравилась сборная Бразилии, немножко за них болею, - цитирует "Р-Спорт" Зиннурова. - Они не всегда показывают результат, но у них красивая игра, а я за красивую игру в любом виде спорта. Зритель должен получать удовольствие, а они его дадут. Надеюсь, что бразильцы будут играть в Казани на чемпионате мира.

Что касается сборной России, то у нее нет другого выбора, кроме как успешно выступить на домашнем чемпионате мира. Она должна реабилитироваться после выступления на чемпионате Европы во Франции.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20160830/1055071335.html

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