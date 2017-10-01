Иранцы не будут проводить сбор в Казани перед матчем с Россией

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что сборная Ирана не будет готовиться к контрольному матчу с Россией в Казани. Ранее азиатская сборная рассматривала возможность проведения в российском городе товарищеского матча против Того, встреча могла состояться 5 октября.

- Иранцы приедут за два дня до матча, - цитирует ТАСС Леонова. - 9-го числа они приведут предматчевую тренировку на "Казань Арене". Сбора как такового в Казани у них не будет, но если они захотят провести тренировку 8 октября, мы готовы предоставить им любое поле.

Напомним, матч Россия - Иран состоится 10 октября на стадионе "Казань Арена".Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.