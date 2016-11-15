Ионел Ганя: "Это худшая сборная в истории румынского футбола"

Экс-игрок сборной Румынии Ионел Ганя после товарищеского матча против сборной России (0:1) отметил, что выбор Кристофа Даума на пост наставника национальной команды был очень неудачным. По его словам, сейчас сборная показывает худшую игру в истории румынского футбола.

- Я ожидал увидеть другую команду, - приводит Digi Sport слова Гани. - Все этого хотели. Это худшая сборная в истории румынского футбола. Даум - очень неудачный выбор. Перед этим он не тренировал три года, ничего не знает о нашем футболе, не знает ни одного игрока. Это лишь некоторые недостатки. Команде с ним будет очень трудно.