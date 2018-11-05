Ильзат Ахметов: "Сборная России? Я не поверил"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пребывает в шоковом состоянии после новостей о вызове в состав сборной России.

– Когда узнал, что вызвали в сборную России, то не поверил, был в шоке, – цитирует пресс-служба ЦСКА Ахметова. – Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.