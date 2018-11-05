Ильзат Ахметов: "Сборная России? Я не поверил"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пребывает в шоковом состоянии после новостей о вызове в состав сборной России.
– Когда узнал, что вызвали в сборную России, то не поверил, был в шоке, – цитирует пресс-служба ЦСКА Ахметова. – Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.
Ильзат Ахметов: Сначала не поверил новости о вызове в сборную, был в шоке! https://t.co/2Y3otGVLhI pic.twitter.com/RhxomZajpg– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 ноября 2018 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-snachala-ne-poveril-novosti-o-vyzove-v-sbornuyu-byl-v-shoke/