14:41 | Футбол — Сборная России

Ильзат Ахметов: "Сборная России? Я не поверил"

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Полузащитник ЦСКА  Ильзат Ахметов пребывает в шоковом состоянии после новостей о вызове в состав сборной России.

– Когда узнал, что вызвали в сборную России, то не поверил, был в шоке, – цитирует пресс-служба ЦСКА Ахметова. – Долго отходил, не понимал, что происходит. Все меня поздравляют, я счастлив, для меня это огромная честь. Отдам все силы выступлениям за нашу страну!

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил заявку на ближайшие игры национальной команды. 15 ноября состоится товарищеский матч с Германией в Лейпциге, а 20 числа пройдет заключительная игра группового турнира Лиги наций против Швеции в Сольне. Перед заключительным туром россияне лидируют в своей группе с семью очками.

 

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilzat-akhmetov-snachala-ne-poveril-novosti-o-vyzove-v-sbornuyu-byl-v-shoke/

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