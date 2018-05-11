Илья Кутепов: "Я полностью здоров для сборной"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что он здоров и готов работать в национальной команде.
– А когда объявили состав? – удивился Кутепов.
– Несколько минут назад на сайте РФС.
– А я вот и не знал, но спасибо, буду знать.
– С какими эмоциями воспринимаете попадание в состав на ЧМ?
– Все спокойно, все хорошо.
– В сборную приедете без травм?
– Конечно. Полностью здоров и готов ехать в национальную команду. (Андрей СИЗЯКИН)
tryam
только ты не нужен сборной...если ток учасу который пихает всех по блату
13:08