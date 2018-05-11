Илья Кутепов: "Я полностью здоров для сборной"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что он здоров и готов работать в национальной команде.

– А когда объявили состав? – удивился Кутепов.

– Несколько минут назад на сайте РФС.

– А я вот и не знал, но спасибо, буду знать.

– С какими эмоциями воспринимаете попадание в состав на ЧМ?

– Все спокойно, все хорошо.

– В сборную приедете без травм?

– Конечно. Полностью здоров и готов ехать в национальную команду. (Андрей СИЗЯКИН)

Полный состав сборной России здесь