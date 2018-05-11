12:36 | Футбол — Сборная России

Илья Кутепов: "Я полностью здоров для сборной"

Илья КУТЕПОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Илья КУТЕПОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
1

Защитник "Спартака" Илья Кутепов, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что он здоров и готов работать в национальной команде.

– А когда объявили состав? – удивился Кутепов.

– Несколько минут назад на сайте РФС.

– А я вот и не знал, но спасибо, буду знать.

– С какими эмоциями воспринимаете попадание в состав на ЧМ?

– Все спокойно, все хорошо.

– В сборную приедете без травм?

– Конечно. Полностью здоров и готов ехать в национальную команду. (Андрей СИЗЯКИН)

Полный состав сборной России здесь

Опрос

Нужны ли сборной России на ЧМ-2018 Дзюба, Глушаков и Комбаров?
голосовать
1
Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

только ты не нужен сборной...если ток учасу который пихает всех по блату

13:08

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!