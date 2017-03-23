16:29 | ФУТБОЛ — Сборная России

Илья Кутепов: "Высокий рост? Хорошо, что не 150"

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Во время пресс-конференции, посвященной товарищескому матчу сборной России против Кот-д'Ивуара, в адрес защитника "Спартака" Ильи Кутепова прозвучал забавный вопрос от местной журналистки. 

- У вас довольно высокий рост - 192 сантиметра. Это помогает вам в игре?

- Сразу хочу предупредить: Илья женат. Причем счастливо, - вмешался главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. - Чтобы вы не строили иллюзий.

- Для защитника это, конечно, плюс, - ответил Кутепов. - Хорошо, что не 150.

Матч состоится 24 марта на стадионе "Краснодар". Начало - в 19.00 по московскому времени.

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