Илья Кутепов: "В сборной отъедаемся"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов рассказал о том, как кормят игроков национальной команды во время сборов. По его словам, в клубе действуют более строгие ограничения в вопросе питания.

- В сборной много того, что мне нравится, - приводит официальный канал сборной России на YouTube слова Кутепова. - В клубе, конечно, больше ограничений. Поэтому сейчас немного отъедаемся.

Напомним, 7 октября команда Станислава Черчесова в контрольном матче обыграла Корею (4:2). Следующая игра сборной России состоится 10 октября. Национальная команда в Казани сыграет с Ираном. Начало встречи - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.