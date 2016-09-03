Илья Кутепов: "Сын родился, в сборную вызвали, "Спартак" первый..."

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов, у которого 1 сентября родился сын, рассказал о подготовке к матчу с Ганой, передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Сына назвали Илларион, – начал Кутепов. – Решили выбрать необычное имя. И вот понравилось такое.

– Вас к жене не отпускали?

– Нет, на роды не успел, потому что был в Турции. Сегодня планирую навестить жену и сына. Сейчас у меня, само собой, приподнятое настроение.

– Это поможет вам дебютировать в матче с Ганой?

– Это зависит от моей работы и от решения тренерского штаба. Рождение ребенка здесь ни при чем.

– Вас в сборную пригласили впервые, "Спартак" на первом месте, сын родился. Вы сейчас самый счастливый человек?

– Даже если бы только что-то одно из этой череды случилось, я был бы счастлив не меньше. Но на первое место, естественно, ставлю рождение сына.