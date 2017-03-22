Илья Кутепов: "Хочется проверить свои силы на уровне сборной Бельгии"

Защитник сборной России Илья Кутепов подчеркнул, что контрольный матч с Бельгией станет для команды проверкой в преддверии Кубка конфедераций, до которого осталось совсем немного времени. Турнир пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

- Пока не было разбора ближайших соперников, но, думаю, как и любая другая африканская команда, ивуарийцы - мощная, бегущая команда. Что касается бельгийцев, против любого, кто выйдет в их составе, будет интересно сыграть, - приводит ТАСС слова Кутепова. - Это колоссальный опыт в преддверии Кубка конфедераций, где нас ждут не менее боевитые команды.

Хочется проверить свои силы на уровне сборной Бельгии. Думаю, уже после этого матча будут сделаны какие-то выводы. У нас впереди Кубок конфедераций, так что особо времени раскачиваться нет.

О Португалии не стоит даже говорить - все и так знают чемпиона Европы. Мексиканцы - очень техничные ребята, играют не от обороны, а в атаку. Новая Зеландия, судя по последним турнирам, на которых она выступала, - боевитая команда. Думаю, нам будет очень непросто.

Старожилом меня называть еще рано, но если есть уже хоть какая-то стабильность без резких скачков, это уже неплохо. Что касается наших лидеров, считаю, сейчас моя задача - подстраиваться, потому что я новичок команды, нахожусь в ней недавно. Вот мы провели матч в Катаре (в ноябре, 1:2. - Прим. "СЭ"), и не сказал бы, что чувствовал себя как-то некомфортно, все было здорово.